Einstein Telescope, confronto in Regione con i sindaci per illustrare il progetto e fare il punto della situazione

Come previsto dall’Accordo di programma siglato il 20 marzo scorso a Nuoro, giovedì 5 giugno, in Regione Sardegna, si è tenuta una riunione con i sindaci dei comuni che ricadono nell’area interessata dal progetto Einstein Telescope, che l’Italia si è candidata a ospitare nell’ex sito minerario di Sos Enattos, a Lula. In particolare, la riunione era destinata agli amministratori dei territori che rientrano nel Decreto Legge n.13 del febbraio 2023. All’incontro, coordinato dal consulente della Regione sull’ET, Raffaele Marras, hanno partecipato il direttore dell’INFN Cagliari, Alessandro Cardini, il Rup del progetto PNRR Etic, Gaetano Schillaci, e l’amministratore del Consorzio Leonardo, Maurizio Boi, il consulente della Programmazione, Diego Corrias, e il consulente degli Enti Locali, Francesco Lilliu.

Gli interventi si sono concentrati sull’illustrazione del progetto ET in generale, sia dal punto di vista ingegneristico che scientifico, e sull’impatto economico e sociale che l’infrastruttura comporterebbe, non solo per i paesi limitrofi al sito. Inoltre, il consulente Raffaele Marras si è soffermato su quanto l’attuale amministrazione regionale ha già fatto per portare avanti la candidatura di Sos Enattos, tra cui la creazione della Cabina di regia, il finanziamento del Centro ricerche ET SUnLab e le risorse destinate per il recupero della diga Minghetti e la realizzazione della nuova strada di collegamento con Sos Enattos.

I sindaci hanno manifestato l’esigenza di organizzare incontri pubblici anche nei propri paesi, per rendere partecipi le comunità su quanto si vorrebbe realizzare e le ricadute positive che porterebbe in termini occupazionali, economici e sociali. Richiesta che è stata accolta favorevolmente.