Elon Musk attacca il maxi-provvedimento di spesa di Trump: “un abominio disgustoso”

Il CEO di Tesla e Space X, Elon Musk, si è scagliato contro il “big beautiful bill” (provvedimento di spesa) di Trump, pochi giorni dopo aver lasciato l’amministrazione: “mi dispiace, ma non ne posso più. Questa imponente, scandalosa e infarcita di soldi, proposta di legge del Congresso sulla spesa pubblica, è un abominio disgustoso. Vergogna a chi l’ha votato: sapete di aver sbagliato. Lo sapete. Aumenterà enormemente il già gigantesco deficit di bilancio a 2,5 trilioni di dollari (!!!) e graverà sui cittadini americani con un debito schiacciante e insostenibile”.

Il disegno di legge estende i tagli fiscali di Trump del 2017 e include nuove spese per la sicurezza delle frontiere e l’esercito. I repubblicani miravano a compensare questi costi con tagli a programmi come Medicaid, buoni pasto e crediti d’imposta per l’energia verde. Le proiezioni del Congressional Budget Office e di analisti indipendenti indicano che il disegno di legge aggiungerebbe tra i 2,3 e i 5 trilioni di dollari al deficit nei prossimi 10 anni.