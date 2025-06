Elon Musk conferma: i robot Tesla Optimus sono pienamente operativi | VIDEO

MeteoWeb

Nessuna simulazione, nessun prototipo: i robot Tesla Optimus sono ufficialmente entrati in funzione. A confermarlo è stato direttamente Elon Musk, che ha annunciato che queste macchine stanno già operando quotidianamente nel laboratorio Tesla di Palo Alto. “Camminano in ufficio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nessuno li controlla. Si ricaricano da soli”. Con queste parole, Musk ha descritto una realtà che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza. I robot non sono sorvegliati da personale umano e gestiscono autonomamente le proprie attività, inclusa la ricarica energetica. L’annuncio segna una svolta storica nel campo della robotica e dell’automazione, confermando che il progetto Tesla Optimus ha superato la fase di sviluppo e test. Nessun effetto speciale o grafica al computer (CGI): quello che accade oggi nei laboratori Tesla è reale.