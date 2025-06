Elon Musk si sottopone a test antidroga e sfida i giornali: svelato l’esito

MeteoWeb

Niente ketamina, cocaina o fentanyl, e neppure oppioidi o cannabinoidi: Elon Musk è risultato negativo al test cui si è sottoposto per dimostrare che non fa uso di sostanze stupefacenti. È stato lo stesso patron di Tesla a pubblicare su X il risultato delle analisi delle urine fatte l’11 giugno in un laboratorio dell’Illinois. Accanto a ognuna delle 24 voci si ripete la stessa parola: negativo. Quanto serviva al miliardario per smentire pubblicamente i giornali che avevano scritto della sua dipendenza dalla ketamina. E per rilanciare: ora è lui a sfidare il New York Times e il Wall Street Journal “a fare test antidroga e pubblicarne i risultati”, si legge in un post su X di ‘Doge Designer’, pseudonimo dietro cui secondo molti si nasconde proprio Musk, che non a caso il tycoon ha condiviso.