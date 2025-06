Elon Musk lancia XChat per sfidare WhatsApp e Telegram

MeteoWeb

X, l’azienda di Elon Musk, ha rilasciato XChat, un’app di messaggistica dedicata per sfidare WhatsApp, Telegram e il servizio cinese WeChat. L’ambizione di Elon Musk con X è quella di renderla un’app completa e il suo prossimo passo per competere con WeChat è XChat. Lanciata come piattaforma di messaggistica dedicata per gli utenti di X, XChat si concentra su un paio di funzionalità di sicurezza che potrebbero potenzialmente invogliare più utenti a provare il servizio.

In un post ufficiale su X, Musk ha rivelato che XChat offre crittografia in stile Bitcoin, messaggi che spariscono e chiamate audio e video multipiattaforma. L’app consente inoltre agli utenti di condividere file con altri utenti di XChat, a dimostrazione dell’intenzione di competere con i giganti del settore, tra cui WhatsApp e Telegram.

“La nuova XChat è in fase di lancio con crittografia, messaggi che spariscono e la possibilità di inviare qualsiasi tipo di file. Include anche chiamate audio/video“, ha scritto su X il CEO di Tesla.

Musk afferma che XChat è basato su Rust, un linguaggio di programmazione che incoraggia velocità e sicurezza. Il linguaggio utilizza anche un sistema di crittografia simile a Bitcoin, consentendo così a XChat di offrire una crittografia sicura per i messaggi. La crittografia end-to-end pone XChat alla pari di app di messaggistica popolari come WhatsApp, Signal e Telegram.

Come accedere a XChat?

XChat è attualmente in fase beta e, pertanto, è disponibile per utenti e sviluppatori selezionati al momento. Inoltre, XChat è disponibile solo per gli abbonati a pagamento di X. Resta da vedere se X la aprirà agli utenti gratuiti con un set limitato di funzionalità per espandere la sua base di utenti. In base al post di Musk, sembra che XChat sarà disponibile su Android, iOS e piattaforme web.