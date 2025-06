Emissioni globali in crescita ad aprile 2025: +0,71%, trainate da Cina, energia e trasporti

MeteoWeb

Oggi, Climate TRACE ha riportato che le emissioni globali di gas serra per il mese di aprile 2025 sono state pari a 5,16 miliardi di tonnellate di CO₂e. Ciò rappresenta un aumento dello 0,71% rispetto ad aprile 2024. Le emissioni globali totali da inizio anno ammontano a 20,70 miliardi di tonnellate di CO₂e. Questo è lo 0,20% in meno rispetto al totale dell’anno precedente. Le emissioni globali di metano ad aprile sono state pari a 31,94 milioni di tonnellate di CH₂e, con un aumento dello 0,01% rispetto ad aprile 2024. La stima preliminare di Climate TRACE delle emissioni di aprile 2025 in Cina , il paese con il maggior numero di emissioni al mondo, è di 1,48 miliardi di tonnellate di CO2e, con un aumento di 22,52 milioni di tonnellate di CO2e, ovvero dell’1,55%, rispetto ad aprile 2024.

Tra gli altri cinque paesi con il maggior numero di emissioni:

Le emissioni degli Stati Uniti sono diminuite di 2,79 milioni di tonnellate di CO2e, ovvero dello 0,50% su base annua;

Le emissioni dell’India sono aumentate di 4,96 milioni di tonnellate di CO2e, ovvero dell’1,39% su base annua;

Le emissioni della Russia sono aumentate di 1,45 milioni di tonnellate di CO2e, ovvero dello 0,49% su base annua;

Le emissioni del Brasile sono aumentate di 0,62 milioni di tonnellate di CO2e, ovvero dello 0,42% su base annua.

Nell’UE, che nel suo complesso sarebbe la quarta fonte di emissioni nell’aprile 2025, le emissioni sono aumentate di 1,30 milioni di tonnellate di CO2e rispetto ad aprile 2024, ovvero dello 0,41%.

Le emissioni di gas serra sono aumentate di anno in anno nei settori dell’energia, dei trasporti e dei rifiuti, mentre sono diminuite in agricoltura, nelle attività legate ai combustibili fossili e nel settore manifatturiero. Il settore dell’energia ha registrato la variazione maggiore delle emissioni su base annua, con un aumento del 2,71%.

Le emissioni agricole sono state pari a 748,50 milioni di tonnellate di CO2e, con un calo dello 0,03% rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni degli edifici sono state pari a 285,53 milioni di tonnellate di CO2e, invariate rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni di gas fluorurati sono state pari a 139,32 milioni di tonnellate di CO2e, invariate rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni derivanti dalle operazioni sui combustibili fossili sono state pari a 858,81 milioni di tonnellate di CO2e, con un calo dello 0,03% rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni del settore manifatturiero sono state pari a 892,06 milioni di tonnellate di CO2e, con un calo dello 0,15% rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni derivanti dall’estrazione mineraria sono state pari a 23,54 milioni di tonnellate di CO2e, invariate rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni di energia sono state pari a 1.269,31 milioni di tonnellate di CO2e, con un aumento del 2,71% rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni dei trasporti sono state pari a 743,96 milioni di tonnellate di CO2e, con un aumento dello 0,59% rispetto ad aprile 2024;

Le emissioni di rifiuti sono state pari a 195,80 milioni di tonnellate di CO2e, con un aumento dello 0,26% rispetto ad aprile 2024.

Emissioni di gas serra per città: aprile 2025

Le aree urbane con le più elevate emissioni totali di gas serra nell’aprile 2025 sono state Shanghai, Cina; Tokyo, Giappone; New York, Stati Uniti; Los Angeles, Stati Uniti; e Houston, Stati Uniti.

Le aree urbane con il maggiore aumento delle emissioni assolute su base annua sono state Nagoya, Giappone; Owensboro, Stati Uniti; Xinyu, Cina; Gangneung-si, Corea del Sud; e Rizhao, Cina. Quelle con il maggiore calo delle emissioni assolute sono state Swansea, Regno Unito; Singapore, Singapore; Houston, Stati Uniti; Los Angeles, Stati Uniti; e Anchorage, Stati Uniti.

Le aree urbane con il maggiore aumento delle emissioni in percentuale sulle loro emissioni totali sono state Labuan Bajo, Indonesia; Owensboro, Stati Uniti; Kombissiri, Burkina Faso; Syracuse, Italia; e Bitilta Zebraro, Etiopia. Quelle con il maggiore calo in percentuale sono state Swansea, Regno Unito; Moroni, Comore; Phù Yên, Vietnam; Dunfermline, Regno Unito; e Koko Town, Nigeria.