ENEA destinerà i fondi del 5×1000 che riceverà quest’anno dai contribuenti a una nuova terapia genica per curare malattie rare e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il progetto si chiama BIOGENERA e prevede l’utilizzo di un brevetto ENEA per sviluppare una piattaforma biotecnologica avanzata che consenta di trattare in particolare la Glicogenosi di tipo III (GSDIII), una malattia rara ereditaria, per la quale ad oggi non esiste una cura definitiva, ma solo trattamenti mirati ad alleviare sintomi che comprendono: accumulo di glicogeno nei tessuti colpiti, ritardo nella crescita, ipoglicemia, progressiva debolezza muscolare e alterazioni della funzione epatica e cardiaca.

Per valutare la terapia in condizioni più simili al microambiente patologico, ENEA si avvarrà di esperimenti in laboratorio su modelli cellulari 3D. “Per sostenere BIOGENERA con il 5×1000 basta firmare il riquadro per il “finanziamento della ricerca scientifica” sui modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e indicare il codice fiscale ENEA: 01320740580″, si legge in una nota.