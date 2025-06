ENEA agli incontri di Torino tra ricerca e industria: l’appuntamento con l’Industrial Opportunity Days

MeteoWeb

Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, ENEA partecipa a Torino agli Industrial Opportunity Days (IOD), l’evento che offre alle PMI un quadro aggiornato dei programmi d’investimento in ambito di Big Science ai quali partecipano i principali istituti di ricerca italiani ed europei. L’obiettivo è di favorire l’incontro tra industria e ricerca scientifica, in particolare nei settori elettronica, meccanica di precisione, gestione dati e sicurezza, tecnologie laser e ottiche, semiconduttori, impianti e componentistica ad alta specializzazione. L’iniziativa, che coinvolgerà oltre 100 rappresentanti di aziende e centri di ricerca, è organizzata dalla rete degli Industrial Liaison Officers italiani, ILO Network Italia, alla quale partecipa anche ENEA, insieme a Cnr, Inaf e INFN.

“L’industria italiana continua a ottenere ottimi risultati in un campo molto competitivo e ad alto contenuto tecnologico come quello delle forniture ai grandi progetti di ricerca europei. Il nostro obiettivo è quello di trovare ulteriori spazi di collaborazione in questo settore tra laboratori scientifici e imprese”, spiega Paolo Acunzo, responsabile del Servizio ENEA Innovation Network Italia – ILO Network. “In particolare, come ENEA ci siamo impegnati nell’organizzazione degli incontri tra rappresentanti industriale e referenti delle infrastrutture di ricerca Fusion for Energy, ITER Organization, DTT e ELI ERIC, realtà di primo piano in ambito di fusione nucleare e per le quali ENEA svolge il ruolo di Industrial Liason Officer. Inoltre, nella seconda giornata dell’evento, dedicata interamente al settore nucleare, saremo in prima linea per favorire il dialogo tra domanda e offerta tecnologica e generare nuove commesse per l’industria italiana”, conclude Acunzo.

L’evento, realizzato in collaborazione con Ceipiemonte, primo organismo regionale italiano dedicato all’internazionalizzazione, si svolgerà dalle 09.30 presso ITCILO (Palazzina Piemonte, viale Maestri del Lavoro 10).