Energia, un’azienda spagnola rinuncia a progetti fotovoltaici in Italia: il motivo

MeteoWeb

La spagnola Audax Renovables ha annunciato la rinuncia a progetti fotovoltaici in Italia per un totale di 30,7 megawatt di potenza di picco (MWp), nonostante fossero già in fase di connessione alla rete elettrica. Come riferito dall’azienda, la decisione è stata presa a causa della mancanza di “viabilità tecnico-economica”. Con questa scelta, il portafoglio di progetti di sviluppo di Audax in Italia si riduce a 168,2 MW, pur mantenendo la possibilità di espansione futura. Parallelamente, l’azienda ha rafforzato la propria presenza in Spagna con l’integrazione del progetto fotovoltaico “Yechar”, situato a Campos del Ri’o a Murcia, che avrà una potenza di 112,2 MWp e una produzione annua stimata di oltre 187 milioni di kWh di Energia 100 per cento rinnovabile.