Energia: cooperazione regionale, a Bruxelles l’evento finale del progetto meetMED II

Fino a domani a Bruxelles si tiene l’evento conclusivo del progetto europeo meetMED II “Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region”, promosso da MEDENER e RCREEE, con il sostegno dell’Unione Europea. L’appuntamento segna la conclusione di un percorso di quattro anni di cooperazione euromediterranea volto a promuovere l’efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’integrazione dei mercati nei Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. L’evento riunisce agenzie energetiche nazionali, rappresentanti istituzionali europei, esperti internazionali e attori regionali per discutere i risultati ottenuti e delineare le priorità della prossima fase del progetto: meetMED III. Durante le due giornate di lavoro, i partecipanti sono chiamati a valutare l’impatto delle attività svolte da meetMED II, condividere strategie per una transizione energetica equa e inclusiva, contribuire alla definizione delle prospettive future della cooperazione energetica regionale.

La prima giornata è stata caratterizzata da interventi istituzionali, panel tematici e approfondimenti sui risultati nazionali, mentre la giornata di domani sarà dedicata agli incontri con la meetMED Regional Experts Network (REN). Il programma si svolge in concomitanza con la UfM Green Week, favorendo nuove sinergie con i membri dell’Unione per il Mediterraneo.

“Il progetto meetMED II ha dimostrato come la cooperazione euromediterranea possa tradursi in azioni concrete, capaci di rafforzare le istituzioni, mobilitare competenze tecniche e sostenere lo sviluppo di politiche energetiche integrate. Il nostro obiettivo ora è dare continuità a questo impegno con la fase successiva del progetto, puntando su inclusione, innovazione e sostenibilità”, ha dichiarato Giorgio Graditi, Direttore Generale dell’ENEA e Presidente di MEDENER.

“In questi anni abbiamo costruito una solida rete di collaborazione tra esperti e istituzioni dei Paesi partner. meetMED III sarà l’occasione per rafforzare ancora di più questo legame e portare avanti azioni concrete e condivise”, ha aggiunto Roberta Boniotti, Segretario Generale di MEDENER.