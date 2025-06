Energia, crescita record per lo stoccaggio negli USA: i numeri nel primo trimestre 2025

MeteoWeb

Secondo il nuovo “US Energy Storage Monitor” di Wood Mackenzie e dell’American Clean Power Association (ACP), il mercato statunitense dell’accumulo di energia nel primo trimestre ha registrato una crescita record, nonostante l’attuale incertezza politica. Nel primo trimestre 2025 il mercato statunitense dell’accumulo di energia ha registrato un incremento di oltre 2 GW in tutti i segmenti, segnando il primo trimestre più alto mai registrato. Il segmento delle grandi utilities ha guidato la crescita con oltre 1,5 GW di nuova capacità, con un significativo aumento del 57% rispetto al primo trimestre 2024.

“La crescente domanda di energia sta mettendo a dura prova la rete elettrica. Il mercato dell’accumulo di energia sta rispondendo per contribuire a mantenere le energie e sostenere questa crescita senza precedenti in modo conveniente e affidabile”, ha affermato John Hensley, vicepresidente senior di ACP per l’analisi dei mercati e delle politiche, che ha aggiunto: “l’incertezza politica oggi è uno dei rischi più significativi all’orizzonte, mentre adottiamo un approccio equilibrato per consentire alla nostra economia di espandersi, mantenendo al contempo l’affidabilità energetica che gli americani meritano”.