Energia: la Francia è la prima importatrice di Gnl algerino nel maggio 2025

Il mese di maggio è stato segnato da un netto rimbalzo delle esportazioni algerine di gas naturale liquefatto (Gnl), con un totale di 962 mila tonnellate spedite, un aumento del 23% rispetto ad aprile. Con 258 mila tonnellate importate, la Francia è in testa ai Paesi importatori, rappresentando da sola il 26,8% dei volumi esportati dall’Algeria. Una performance in aumento del 12,7% rispetto al mese precedente, anche se in calo del 15% rispetto a maggio 2024. L’Italia, che fino ad ora occupava il primo posto, passa al secondo posto con 219 mila tonnellate.

La sua domanda rimane comunque in forte crescita, balzando del 45% in un mese e dell’82% in un anno. La Turchia mantiene la sua posizione tra i principali clienti con 215 mila tonnellate, nonostante un calo annuo del 23%. Il Regno Unito ha firmato il suo ritorno sul mercato algerino dopo un’assenza in aprile, importando 137 mila tonnellate. La Spagna, invece, vede le sue diminuire pesantemente: solo 68 mila tonnellate, ovvero un calo del 51% rispetto ad aprile e del 57% su un anno.