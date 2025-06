Energia idroelettrica in forte espansione: i numeri a livello globale e le prospettive

MeteoWeb

Il rapporto World Hydropower Outlook 2025, pubblicato dall’International Hydropower Association (IHA), rivela una forte spinta globale verso lo sviluppo dell’energia idroelettrica, guidata da un forte aumento dell’energia idroelettrica a pompaggio (PSH), una lunga considerazione “la batteria ad acqua” del settore energetico. L’energia idroelettrica continua ad essere la principale fonte di elettricità rinnovabile al mondo, fornendo il 14,3% dell’energia mondiale e contribuendo alla flessibilità del sistema elettrico in oltre 150 paesi. Nel 2024 è stata aggiunta a livello globale una nuova capacità idroelettrica pari a 24,6 GW, mentre la produzione di Energia idroelettrica è aumentata del 10%, raggiungendo i 4.578 TWh nel 2024, registrando una forte ripresa rispetto ai minimi registrati l’anno precedente, dovuti alla siccità.

L’aumento della capacità globale ha incluso 8,4 GW di energia rinnovabile, con un aumento del 5% della capacità globale di energia rinnovabile a 189 GW, ad indicare una tendenza al rialzo. Gli incrementi annuali di Energia rinnovabile sono quasi raddoppiati negli ultimi due anni, portando la media quinquennale a 6 GW all’anno, rispetto ai 2-4 GW dei due decenni precedenti.

I dettagli

Entro la fine del 2024 la pipeline globale di sviluppo idroelettrico ha superato i 1.075 GW (con un aumento di circa l’8%), inclusi circa 600 GW di energia rinnovabile e 475 GW di progetti convenzionali. Questa crescita riflette sia il crescente slancio dell’accumulo di energia elettrica, sia la duratura importanza dell’Energia idroelettrica convenzionale nella realizzazione di sistemi energetici a basse emissioni di carbonio. In base alle tempistiche tipiche dei progetti, si prevede che la maggior parte della capacità in costruzione entrerà in funzione entro il 2030.

Nonostante i trend positivi, il settore si trova ad affrontare un potenziale deficit compreso tra 60 e 70 GW entro il 2030 rispetto all’obiettivo idroelettrico dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IREN) nel suo scenario di “triplicazione delle energie rinnovabili”. Accelerare le approvazioni ei finanziamenti dei progetti sarà fondamentale per colmare questo divario.