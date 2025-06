Energia, LNG Canada produce il primo lotto per l’esportazione

MeteoWeb

LNG Canada, il primo impianto di esportazione del Paese per il gas naturale liquefatto, ha prodotto il suo primo lotto e prevede di spedirlo entro la metà dell’anno. Alcune fonti anonime avevano riferito all’agenzia Reuters che l’impianto era operativo solo parzialmente a causa di un problema al suo primo e unico treno operativo. Secondo le informazioni fornite da LSEG, una nave metaniera è in viaggio verso Kitimat, il terminale di esportazione della società. La nave cisterna dovrebbe iniziare il carico il 29 giugno. Grazie al supporto di Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi e Kogas, LNG Canada aumenterà gradualmente la sua capacità produttiva fino a 14 milioni di tonnellate all’anno.

Si prevede che questa capacità reindirizzerà una parte delle esportazioni canadesi di gas, attualmente destinate quasi interamente agli Stati Uniti, verso i mercati globali. Il costo del progetto è di 40 miliardi di dollari. Per ora, tuttavia, la capacità produttiva del primo treno di LNG Canada è di 5,6 milioni di tonnellate all’anno.

I dettagli

L’impianto tratterà 1,9 miliardi di piedi cubi di gas naturale al giorno, una quota significativa della produzione canadese. Una volta che LNG Canada sarà pienamente operativa, si prevede che le esportazioni di gas verso gli Stati Uniti diminuiranno, poiché una maggiore quantità verrà destinata ai treni di liquefazione sulla costa occidentale del Canada. Sono inoltre in costruzione due impianti di esportazione di GNL più piccoli, che in futuro comporteranno un’ulteriore riduzione delle esportazioni verso sud.

Il completamento di Woodfibre LNG e Cedar LNG è previsto tra il 2027 e il 2028. Il precedente governo canadese sosteneva che non vi fossero vantaggi economici per gli impianti di GNL, ma sembra che il mercato non sia d’accordo, con la maggior parte delle previsioni sulla domanda di gas che suggeriscono un forte vantaggio economico per la produzione di GNL in uno dei maggiori produttori di gas al mondo.