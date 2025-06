Energia: al Policlinico di Palermo inaugurato impianto di trigenerazione

MeteoWeb

Inaugurato stamani al Policlinico ‘Paolo Giaccone’ di Palermo l’impianto di trigenerazione che trasforma l’azienda ospedaliera universitaria da semplice consumatore a vero e proprio produttore di energia. Un passo decisivo, dunque, verso la sostenibilità ambientale e il risparmio economico. Con la messa in funzione dell’impianto, l’ospedale diventa in grado di autoprodurre parte dell’energia necessaria per il proprio funzionamento. Ciò, innanzitutto, consente una significativa riduzione della dipendenza dalla rete energetica nazionale, garantendo maggiore sicurezza e continuità nei servizi anche in caso di blackout esterni. Dal punto di vista economico, inoltre, il trigeneratore permetterà una drastica riduzione dei costi operativi legati al consumo di energia, liberando risorse che potranno essere reinvestite in ulteriori servizi sanitari.

“L’inaugurazione di oggi non rappresenta solo un traguardo tecnologico, ma un investimento strategico per il futuro della sanità pubblica e della sostenibilità – dice la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari -. In un periodo di crescenti costi energetici e pressioni sui bilanci sanitari, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando i costi energetici creiamo le basi per un sistema sanitario più sostenibile ed efficiente, capace di garantire cure di qualità preservando al contempo l’ambiente per le generazioni future”. La trigenerazione oltre a produrre simultaneamente energia elettrica e calore, aggiunge un terzo elemento fondamentale per gli ospedali: il freddo per la climatizzazione. Il nuovo impianto, realizzato dalla società Edison Next che, nell’ambito della convenzione Consip ‘Mies 2’ (Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche amministrazioni sanitarie), si è aggiudicata il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici del complesso ospedaliero con la fornitura di energia, garantirà la riduzione del fabbisogno del prelievo di energia elettrica dalla rete di circa il 30% e un significativo abbattimento delle emissioni di CO₂ grazie all’alta efficienza del processo.