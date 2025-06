Energia: Polonia e Ucraina raddoppiano la capacità dell’interconnettore del gas

MeteoWeb

I gestori dei sistemi di trasmissione del gas di Polonia e Ucraina raddoppieranno la capacità di trasmissione del loro interconnettore, passando dagli attuali 6,4 milioni a 12,4 milioni di metri cubi di gas al giorno. Lo ha affermato il Ministero dell’Energia ucraino secondo quanto riferito da Reuters. “La rotta polacca è una delle destinazioni più importanti per l’importazione di gas per l’Ucraina. Il suo ruolo non potrà che crescere, poiché il sistema di trasporto del gas polacco fornisce accesso a fonti diversificate di gas naturale, incluso il gas liquefatto, proveniente da tutto il mondo”, si legge su Telegram. Il ministero ha osservato che, per garantire una capacità stabile, la società polacca Gaz-System effettuerà la ricostruzione della stazione di misurazione del gas di Hermanowice.