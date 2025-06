Energia, Putin estende la fornitura di petrolio russo con price cap: la nuova data

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha prorogato le misure di risposta ai massimi prezzi per il petrolio e i prodotti petroliferi russi stabilità da alcuni Stati esteri fino al 31 dicembre 2025. La misura vieta la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi, se i contratti per tali forniture comportano, direttamente o condotti, un price cap sul petrolio imposto dai Paesi del G7, dall’Unione europea e dall’Australia. Il decreto sulle politiche di risposta è entrato in vigore il 1° febbraio 2023 e, inizialmente, avrebbe dovuto essere in vigore fino al 1° luglio 2023. Tuttavia, la misura è stata prorogata più volte. Il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore l’embargo dell’Unione europea sulle forniture di petrolio via mare dalla Russia.

I Paesi del G7, l’Unione europea e l’Australia hanno imposto un tetto massimo di prezzo di 60 dollari al barile per il petrolio russo trasportato via mare per le loro navi ei loro territori subordinati. Dal 5 febbraio 2023, delle restrizioni simili si sono applicate alle forniture di prodotti petroliferi dalla Russia. Il price cap è stato fissato a 100 e 45 dollari al barile, a seconda della categoria dei prodotti petroliferi.