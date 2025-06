Energia rinnovabile: in Australia è boom di investimenti

MeteoWeb

Se lo scorso anno l’aumento degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili ha accomunato la quasi totalità dei Paesi nel mondo, in Australia, il 2024 ha fatto registrare un vero e proprio boom. Secondo il Clean Energy Australia Report 2025, gli investimenti in energia pulita hanno raggiunto i 12,7 miliardi di dollari (poco più di 11 miliardi di euro). Il rapporto pubblicato dal Clean Energy Council registra investimenti in fonti rinnovabili sostenute in gran parte dalla crescita della generazione su larga scala e dal continuo sviluppo di impianti di accumulo energetico (batterie). 9 miliardi di dollari sono stati allocati per progetti di generazione su larga scala, con un aumento significativo rispetto agli 1,5 miliardi di dollari registrati nel 2023. Di questi, 5,8 miliardi sono stati destinati a nuovi impianti eolici, la cifra più alta registrata dal 2017, anno in cui il Clean Energy Council ha iniziato a monitorare i dati.

In crescita anche i numeri del fotovoltaico residenziale: nel 2024, le installazioni di impianti sui tetti hanno superato i quattro milioni, facendo i 3,2 GW di capacità e contribuendo al 12,4% dell’elettricità prodotta nel Paese. L’eolico ha invece rappresentato il 13,4% della produzione che, complessivamente, è stata per il 40% appannaggio delle fonti rinnovabili. In crescita anche il comparto dello stoccaggio energetico, con 8,7 GW di batterie su larga scala in costruzione a fine anno, rispetto ai 5 GW di capacità del 2023. Secondo il report, a fine 2024 risultavano inoltre in fase di realizzazione 82 nuovi progetti di generazione rinnovabile per una capacità complessiva di 12,5 GW.