Energia: riprendono le esportazioni di gas israeliano all’Egitto

MeteoWeb

Le importazioni in Egitto di gas naturale israeliano sono tornate a circa 800 milioni di piedi cubi al giorno, dopo essere scese a 300 milioni a causa di lavori di manutenzione effettuati nei giacimenti israeliani dal 20 maggio. Lo ha dichiarato un funzionario del governo del Cairo ai media egiziani e arabi. L’Egitto ha iniziato a importare gas da Israele per la liquefazione e l’esportazione per la prima volta nel 2020, secondo un accordo da 15 miliardi di dollari tra Noble Energy (acquisita da Chevron quello stesso anno) e Delek Drilling. Con la produzione in calo, l’anno scorso l’Egitto è tornato a importare gas naturale liquefatto (Gnl) per soddisfare il proprio fabbisogno interno, dopo aver smesso di farlo a partire dal 2018 grazie alle nuove scoperte effettuate in quel periodo, tra cui il giacimento di Zohr.