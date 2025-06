Energia, la Spagna mette sul piatto 300 milioni per rafforzare l’industria rinnovabile: i 33 progetti 

MeteoWeb

Il Ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica della Spagna (Miteco) ha annunciato il bando per il programma ‘RENOVAL’ (Catena del valore delle energie rinnovabili), che assegnerà 296 milioni di euro a 33 progetti di produzione di apparecchiature e componenti essenziali per lo sviluppo tecnologico e industriale delle energie rinnovabili in Spagna. Il programma di incentivi, gestito dall’Istituto per la Diversificazione e il Risparmio Energetico (IDAE), incrementerà la capacità produttiva spagnola di pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, batterie, elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, nonché componenti essenziali per queste tecnologie. I progetti, selezionati tramite gara d’appalto, saranno localizzati in 12 comunità autonome. I Paesi Baschi, con sei, e Castiglia-La Mancia, con cinque, sono le regioni con il maggior numero di proposte. Le restanti regioni sono distribuite tra Andalusia (4), Galizia (3), Castiglia e León (3), Isole Canarie, Catalogna, Navarra, Comunità Valenciana e Asturie (con due ciascuna), Estremadura e Madrid, con una.

Il 30% delle domande riguarda la produzione e l’assemblaggio di elettrolizzatori e altri componenti per la produzione di idrogeno verde (10 progetti). Il 33% (11 progetti) è invece destinato allo sviluppo di strutture e attrezzature per l’energia eolica. Altri sette progetti (21%) riguardano l’energia solare fotovoltaica, quattro riguardano apparecchiature per batterie e componenti per l’accumulo di energia elettrica (12%) e uno riguarda la produzione di pompe di calore (3%). Tutti aderiscono al principio guida di non causare danni significativi all’ambiente. Tra i progetti selezionati, la proposta di Sunwafe si distingue per la sua natura e l’entità del finanziamento concesso. Questo progetto, situato nelle Asturie, riceverà quasi 200 milioni di euro per la produzione di lingotti e wafer di silicio, componenti essenziali per la produzione di pannelli fotovoltaici.

La situazione

L’Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni nette. Queste tecnologie sono al centro di importanti interessi geostrategici e della corsa tecnologica globale. In questo contesto, i Paesi vogliono garantire che il loro approvvigionamento provenga dalle tecnologie di produzione energetica più avanzate e guidare la transizione verso un’energia pulita. Altre regioni del mondo stanno effettuando investimenti significativi e implementando misure di supporto per rinnovare e rafforzare le proprie capacità produttive.

“La Spagna non solo possiede risorse rinnovabili, ma anche un ecosistema industriale che ruota attorno alla filiera delle energie rinnovabili, leader in Europa e nel mondo. Siamo già in grado di produrre oltre il 60% della filiera solare e quasi il 100% di quella eolica nel nostro Paese, e siamo esportatori di queste tecnologie. Tuttavia, vi sono alcuni componenti o elementi di questa filiera per i quali sia la Spagna che l’Europa dipendono fortemente dai mercati terzi. Da qui l’importanza di sostenere non solo l’attuazione della transizione energetica, ma anche nuove capacità industriali, obiettivo di questo programma di aiuti”, spiega il Miteco in una nota.