Energia, Westinghouse prosegue l’espansione nucleare negli Stati Uniti

Il fornitore di energia nucleare Westinghouse è in trattativa con funzionari statunitensi e partner industriali per l’installazione di 10 grandi reattori, in risposta agli ordini esecutivi presidenziali. È quanto riporta il Financial Times, citando l’amministratore delegato dell’azienda. Gli ordini esecutivi del presidente americano Donald Trump, pubblicati il 23 maggio, impongono al governo di ridurre le normative e accelerare le procedure di rilascio delle licenze per reattori e centrali elettriche, riducendo così un processo pluriennale a 18 mesi. Dan Sumner, amministratore delegato di Westinghouse, ha dichiarato al Financial Times che l’azienda si trova “in una posizione unica” per realizzare il programma di Trump, grazie al progetto di reattore approvato, ad una catena di approvvigionamento efficiente e alla recente esperienza nella costruzione di due dei suoi reattori AP1000 in Georgia.

“C’è un dialogo attivo con l’amministrazione, inclusi i punti chiave di interfaccia con l’ufficio dei programmi di prestito, riconoscendo l’importanza del finanziamento per l’implementazione del modello”, ha spiegato Sumner.