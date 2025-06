Eni avvia il primo export di olio vegetale dalla Costa d’Avorio

MeteoWeb

Eni annuncia con successo il primo export di olio vegetale dalla Costa d’Avorio, prodotto a partire dai residui dell’albero della gomma, in coerenza con la strategia di decarbonizzazione dell’azienda e lo sviluppo sostenibile delle filiere agricole locali. L’albero della gomma è largamente coltivato in Costa d’Avorio e la valorizzazione industriale dei suoi scarti rappresenta un esempio concreto di economia circolare, con impatti positivi sulle comunità agricole in termini di creazione di reddito e di diversificazione economica. A partire dal 2023, Eni ha avviato per la prima volta al mondo su scala industriale la trasformazione dei semi dell’albero della gomma in olio vegetale, con produzioni certificate secondo i parametri dello standard ISCC-EU. L’olio vegetale è poi destinato alle bioraffinerie Enilive per la produzione di biocarburanti avanzati, che contribuiscono alla decarbonizzazione dei trasporti.

L’avvio dell’export di olio vegetale dalla Costa d’Avorio conferma l’impegno di Eni nell’attuare nuovi modelli di business con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Eni è presente in Costa d’Avorio dal 2015, dove opera nella produzione ed esplorazione di idrocarburi e tramite iniziative innovative per integrare il Paese nella catena del valore della mobilità sostenibile. Inoltre, l’azienda sta portando avanti progetti di formazione, educazione, salute e diversificazione economica, investendo per una crescita sostenibile, in armonia con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo nazionali.