ERC Advanced Grant, antropologia forense e studio dell’evoluzione: quasi 5 milioni alla Statale di Milano

Cristina Cattaneo, docente di Medicina Legale e Antropologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute e direttrice del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense (Labanof), e Tommaso Bellini, docente di Fisica Applicata presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, dell’Università Statale di Milano, sono risultati vincitori di un ERC Advanced Grant, il prestigioso finanziamento dello European Research Council (ERC), per i rispettivi progetti: FIND ME e Q-EVO. I due progetti sono stati finanziati con quasi 2,5 milioni di euro ciascuno.

Il progetto FIND ME, che afferisce all’area Social Sciences and Humanities, nasce per arginare una drammatica emergenza umanitaria: migliaia di migranti che ogni anno perdono la vita nel Mediterraneo e lungo le rotte verso l’Europa rimangono senza nome, privando le loro famiglie del diritto al lutto, alla giustizia e alla certezza giuridica “Nei sistemi forensi contemporanei l’identificazione si basa principalmente su DNA, impronte digitali e cartelle odontoiatriche, ma questi strumenti falliscono quando si tratta di persone senza cartelle cliniche, familiari reperibili o oggetti personali. FIND ME cambierà le regole del gioco sviluppando, per la prima volta, un modello di identificazione fondato sull’analisi antropologica dei tratti morfologici del volto visibili in fotografie e video. L’ambizione è trasformare l’antropologia del volto in un “nuovo DNA”, offrendo una soluzione accessibile anche nei contesti umanitari e di chi vive ai margini della società, contribuendo a una maggiore equità nel trattamento dei morti di ogni provenienza” spiega Cristina Cattaneo.

Il progetto Q-EVO, finanziato nell’area Physical Sciences and Engineering, affronta la sfida di offrire una descrizione quantitativa dei fattori che governano l’evoluzione degli ecosistemi “Nonostante l’enorme mole di dati e osservazioni accumulate negli anni, l’evoluzione resta un fenomeno difficile da analizzare con strumenti rigorosi, poiché coinvolge livelli di complessità diversi e interconnessi. Per superare queste difficoltà, il progetto riprodurrà in laboratorio, con tecnologie d’avanguardia, i meccanismi chiave dell’evoluzione — selezione, mutazione, riproduzione e interazione tra specie — in un sistema semplificato, costituito da brevi segmenti di DNA che competono gli uni con gli altri per la sopravvivenza, a volte mutando in nuove specie di successo, altre volte tramutandosi in simbionti o parassiti di altri individui. Lo studio della ricca dinamica eco-evolutiva in questi sistemi così enormemente più semplici – e quindi più comprensibili – di quelli biologici potrà finalmente permetterci di scrivere le leggi che governano questo aspetto cruciale del mondo naturale” spiega Tommaso Bellini.

“Siamo felici e orgogliosi per questi due nuovi ERC Advanced Grants che portano a 66 il numero totale di ERC ottenuti dai ricercatori dalla Statale di Milano. Una vittoria che conferma la vocazione alla ricerca del nostro grande Ateneo pubblico. In particolare, mi fa molto piacere sottolineare come le due tematiche oggetto dei finanziamenti dello European Research Council annunciati oggi rappresentino ai più alti livelli la ampiezza di un ecosistema scientifico interdisciplinare e aperto alle contaminazioni” commenta la Rettrice Marina Brambilla.

Il bando ERC Advanced premia ogni anno circa 250 progetti di ricerca in ogni disciplina con un finanziamento fino a 2,5 milioni euro ciascuno. I progetti sono guidati da un ricercatore con almeno 10 anni di carriera scientifica ai massimi livelli internazionali e il solo criterio di valutazione è l’eccellenza.