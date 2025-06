ERC Advanced Grant: dall’UE 721 milioni alle ricerche più competitive

MeteoWeb

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha assegnato ben 721 milioni di euro a 281 progetti di ricerca competitivi, confermando l’Europa come polo d’eccellenza scientifica. I finanziamenti, nell’ambito dei prestigiosi ERC Advanced Grant del programma quadro Horizon Europe, sono destinati a ricercatori senior per la realizzazione di progetti ambiziosi e di frontiera.

Tra i Paesi beneficiari, il Regno Unito si posiziona al primo posto con 56 progetti, seguito da Germania (35) e Italia (25). Ancora più significativo è il dato sulla nazionalità dei ricercatori vincitori: i tedeschi sono in testa con 45, seguiti da ben 37 italiani e 26 britannici, a testimonianza del talento italiano nel panorama scientifico europeo.

Diverse istituzioni italiane si distinguono tra i 25 vincitori: le Università di Torino e Padova ottengono 4 finanziamenti ciascuna, il CNR ne riceve 3, mentre le Università di Milano e Bologna ne ottengono 2. Seguono con un finanziamento l’European University Institute, la Sissa, le fondazioni IIT, Human Technopole e Telethon, il Politecnico di Torino, e le Università di Pavia, Pisa, ‘Federico II’ e ‘Luigi Bocconi’.

I progetti spaziano dalle scienze fisiche (118) alle scienze della vita (83) e alle scienze umane (80). Tra i temi innovativi finanziati spiccano i gemelli digitali del cervello umano, l’esplorazione degli oceani nascosti delle lune di Saturno, lo sviluppo di un vaccino per prevenire forme ereditarie di tumore al seno e la ricerca sugli effetti di dieta ed esercizio fisico sull’invecchiamento cerebrale.

Ekaterina Zaharieva, Commissario europeo per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione, ha sottolineato come questi finanziamenti siano un chiaro impegno dell’Europa a essere un hub internazionale per la ricerca di eccellenza, investendo nella prosperità e resilienza del continente. Il Presidente dell’ERC, Maria Leptin, ha ribadito come queste ricerche contribuiranno a risolvere alcune delle più complesse sfide sociali, economiche e ambientali attuali.