Eruzione Etna, Flussi piroclastici: perché sono la parte più pericolosa dell’attività vulcanica

Una spettacolare ma violenta eruzione ha scosso l’Etna nella mattinata di odierna, 2 giugno 2025, offrendo uno scenario tanto affascinante quanto pericoloso. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato l’evento, parlando di una repentina escalation del tremore vulcanico e della formazione di una colonna di cenere e gas che ha superato i 5.000 metri d’altezza.

Ma a preoccupare maggiormente non sono solo le immagini suggestive delle fontane di lava, bensì la comparsa di flussi piroclastici, tra i fenomeni vulcanici più letali e imprevedibili. L’eruzione ha coinvolto principalmente il cratere Sud-Est, con un crollo parziale che ha favorito l’attivazione di processi esplosivi ad alta energia.

Uno scenario dinamico e in rapido mutamento

L’attività eruttiva si è sviluppata in più fasi, tutte estremamente intense:

Si sono osservate fontane di lava che hanno alimentato una colata diretta verso la Valle del Bove , zona storicamente soggetta a eventi simili.

che hanno alimentato una colata diretta verso la , zona storicamente soggetta a eventi simili. Esplosioni stromboliane si sono susseguite con ritmo crescente, accompagnate da boati uditi a chilometri di distanza , che hanno fatto vibrare vetri e pareti nelle abitazioni dei comuni limitrofi.

si sono susseguite con ritmo crescente, accompagnate da , che hanno fatto vibrare vetri e pareti nelle abitazioni dei comuni limitrofi. La nube di cenere vulcanica, densa e alta, ha invaso l’atmosfera, rendendosi visibile anche a decine di chilometri.

Ma il fenomeno più preoccupante è stata la formazione di flussi piroclastici, che si sono rapidamente propagati lungo i versanti del vulcano.

Flussi piroclastici: la minaccia invisibile più temuta

Spesso associati alle eruzioni più devastanti della storia, i flussi piroclastici rappresentano un pericolo estremo per chiunque si trovi sul percorso di questi “fiumi di morte” composti da gas roventi, ceneri, lapilli e frammenti di roccia. La loro rapidità e imprevedibilità li rendono uno dei fenomeni vulcanici più difficili da contrastare.

Ecco perché sono così temuti:

Possono raggiungere velocità comprese tra 50 e 700 km/h , viaggiando lungo i fianchi del vulcano senza ostacoli.

, viaggiando lungo i fianchi del vulcano senza ostacoli. Le temperature interne arrivano a toccare anche i 1000 °C , sufficienti a vaporizzare qualsiasi materiale o essere vivente.

, sufficienti a vaporizzare qualsiasi materiale o essere vivente. La loro capacità di coprire lunghe distanze — anche oltre 10-20 km — li rende estremamente pericolosi per paesi, boschi e infrastrutture anche lontani dal cratere.

— li rende estremamente pericolosi per paesi, boschi e infrastrutture anche lontani dal cratere. Non esistono vie di fuga efficaci: l’unico modo per sopravvivere è essere lontani in tempo .

. In presenza di acqua, neve o ghiaccio, i flussi piroclastici possono innescare colate di fango bollente (lahar), aumentando ulteriormente la portata distruttiva dell’evento.

Una minaccia reale anche per le comunità locali

In episodi come quello del 2 giugno, il rischio che i flussi piroclastici possano intercettare zone abitate non è puramente teorico. Anche se le autorità mantengono sotto controllo costante l’evoluzione dell’eruzione, resta fondamentale la massima prudenza per residenti e turisti, soprattutto nelle aree escursionistiche attorno al vulcano.

È bene ricordare che proprio i flussi piroclastici hanno causato la maggior parte delle vittime nelle grandi eruzioni storiche, da Pompei a Saint-Pierre, fino a eventi recenti in Indonesia o Giappone. L’eruzione dell’Etna del 2 giugno 2025, pur spettacolare, rappresenta quindi un monito scientifico e civile sulla necessità di non sottovalutare mai i segnali di pericolo provenienti da un vulcano attivo.

Conclusione: bellezza e pericolo, un equilibrio sottile

L’Etna è da sempre simbolo di potenza naturale e attrazione turistica, ma ciò che abbiamo visto il oggi, 2 giugno ci ricorda che ogni sua manifestazione può trasformarsi rapidamente da meraviglia a minaccia. La presenza di flussi piroclastici, unita alla portata dell’eruzione, impone vigilanza, rispetto per la natura e rigore scientifico nell’interpretazione dei fenomeni.