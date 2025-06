Eruzione Etna, il cratere è crollato: ecco come è cambiata la vetta

MeteoWeb

Lunedì 2 giugno 2025, l’Etna ha dato spettacolo con una violenta eruzione esplosiva concentrata nel cratere di Sud-Est, generando una nube eruttiva alta chilometri e un flusso piroclastico visibile anche a grande distanza. Ma cosa è cambiato davvero sul vulcano attivo più alto d’Europa? Alcuni effetti sono ben riconoscibili già ad occhio nudo, altri richiedono osservazioni più tecniche, ma le modifiche morfologiche sono reali e misurabili.

Il crollo del cratere Sud-Est: la modifica più evidente

L’aspetto più appariscente dell’eruzione del 2 giugno è il cedimento strutturale di una porzione del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. L’evento principale si è verificato intorno alle 11:20, accompagnato da forti boati e dalla rapida emissione di gas e materiali incandescenti. Questo ha comportato una visibile alterazione della linea di cresta, ora più frastagliata e inclinata verso nord, con un’apertura asimmetrica della bocca sommitale.

Nuove scarpate e accumuli piroclastici

Il collasso ha prodotto la formazione di scarpate fresche e un evidente accumulo di materiale piroclastico lungo il versante appena sotto l’area di frana. Tuttavia, secondo le prime analisi, il materiale non ha oltrepassato l’orlo della Valle del Leone, mantenendosi quindi entro la zona sommitale e limitando l’impatto sul paesaggio più ampio. Si tratta di un deposito tipico di eventi esplosivi localizzati, che restano confinati nelle porzioni alte del vulcano.

Tracce del flusso piroclastico: una firma ben visibile

Il flusso piroclastico scaturito dal cratere ha lasciato strisce scure ben marcate sui fianchi del cono, rese ancor più evidenti dal contrasto con i residui di neve ghiacciata non visibile in superficie ma presente nel sottosuolo. Questo effetto ha messo in risalto la dinamica del flusso, che ha seguito le linee di massima pendenza creando strisce irregolari di materiale fresco.

Cenere fine, ma ricadute modeste

Alcune località del versante meridionale, come Piano Vetore, hanno registrato una debole ricaduta di cenere vulcanica. Tuttavia, la quantità dispersa in atmosfera è rimasta contenuta e non ha generato alterazioni rilevanti al paesaggio, né disagi significativi alla popolazione locale. Il fenomeno, pur visibile, si è risolto in una sottile patina temporanea.

Quanto è cambiato l’Etna? Considerazioni sull’impatto morfologico

Nonostante l’intensità dell’eruzione e l’evidenza visiva del crollo parziale, la struttura generale dell’Etna è rimasta sostanzialmente intatta. Le modifiche sono concentrate nella zona sommitale e, sebbene localmente evidenti, non hanno prodotto fratture o collassi su larga scala. Nessuna colata lavica significativa è stata osservata e la stabilità complessiva del cono non risulta compromessa.

In altre parole, siamo di fronte a una variazione tipica degli episodi esplosivi intensi ma circoscritti, che rientrano nei comportamenti ordinari di un vulcano come l’Etna, in costante trasformazione. Episodi simili, seppur spettacolari, non sono inediti nella storia recente dell’attività etnea.

Riepilogo delle modifiche osservabili dopo l’eruzione

Frattura e apertura del fianco nord del cratere Sud-Est , con abbassamento della cresta sommitale.

, con abbassamento della cresta sommitale. Formazione di nuove scarpate e depositi piroclastici sul cono sommitale.

e sul cono sommitale. Tracce scure e visibili del flusso piroclastico lungo il pendio.

e visibili del lungo il pendio. Ricaduta di cenere fine limitata, senza impatti significativi sul territorio.

Variazione spettacolare, ma non distruttiva

L’eruzione del 2 giugno 2025 ha generato una trasformazione morfologica localizzata del cratere di Sud-Est dell’Etna, con una frattura parziale ben visibile e la deposizione di materiale piroclastico fresco. Tuttavia, l’integrità complessiva del vulcano rimane inalterata. Questo episodio si aggiunge al lungo elenco di fenomeni naturali che contribuiscono, poco alla volta, a scolpire il profilo dell’Etna, in un equilibrio dinamico tra costruzione e distruzione.