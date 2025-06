L’ESA al Paris Air Show 2025: lo spazio al centro della difesa e dell’innovazione europea

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) parteciperà alla 55ª edizione dell’International Paris Airshow dal 16 al 22 giugno. L’ESA è un partner abituale del Paris Air Show ed è stata presente a quasi tutte le edizioni sin dalla sua fondazione nel 1975. Organizzato ogni due anni dall’Associazione delle Industrie Aerospaziali Francesi, il Salone dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi è il più grande evento mondiale dedicato all’industria aeronautica e spaziale. È una vetrina eccezionale e un evento imperdibile per la comunità aeronautica e spaziale internazionale, che riunisce oltre 2.500 espositori provenienti da 48 paesi.

Presenza dell’ESA al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi 2025:

“Proprio accanto agli imponenti lanciatori Ariane di Le Bourget, troverete il nuovo Paris Space Hub, creato dal GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) per evidenziare il ruolo dello spazio durante il 55° Salone Internazionale dell’Aeronautica e della Difesa di Parigi. Tra gli espositori del Paris Space Hub figurano l’ESA, il CNES e aziende commerciali del settore aerospaziale e della difesa. L’ESA avrà uno stand di 350 m2 sul tema “Agenzia spaziale europea: elevare il futuro dell’Europa””, si legge in una nota.