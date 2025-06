ESA, svelato il nome della prima missione di Sophie Adenot sulla Stazione Spaziale Internazionale | FOTO

MeteoWeb

La prima missione dell’astronauta dell’ESA Sophie Adenot sulla Stazione Spaziale Internazionale ha ora un nome: Epsilon. Il nome e la patch della missione sono stati annunciati oggi al Salone dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi dal Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher, dal Presidente francese Emmanuel Macron e da Sophie Adenot, che si è unita a noi da remoto dagli Stati Uniti, dove si sta addestrando per il suo volo spaziale. Sophie Adenot è una dei cinque astronauti selezionati dall’ultima classe di astronauti dell’ESA del 2022. Dopo aver completato con successo l’addestramento di base nella primavera del 2024, Josef Aschbacher ha annunciato durante il Consiglio Spaziale di Bruxelles che a Sophie e al collega Raphaël Liégois sono state assegnate le loro prime missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, attualmente previste per il 2026.

Il nome e la patch εpsilon riflettono la potenza di contributi piccoli ma di grande impatto e il modo in cui più parti si uniscono per creare un tutto. In matematica, “ε” rappresenta qualcosa di piccolo. Nell’ampio sforzo collaborativo dell’esplorazione spaziale, che coinvolge migliaia di partecipanti, tutti i ruoli, compreso quello dell’astronauta, rimangono piccoli ma significativi.

Il colibrì, protagonista di questa macchia, incarna questa idea: pur essendo uno degli uccelli più piccoli della Terra, svolge un ruolo cruciale nell’ecosistema della giungla, impollinando numerose piante. La toppa è circondata da un cerchio di piccoli punti, a simboleggiare i tanti piccoli contributi che, uniti, rendono possibili grandi traguardi. Tutte queste piccole azioni possono essere coordinate per formare un cerchio e chiudere il cerchio. In alto, tre di questi punti sono colorati – blu, bianco e rosso – e rappresentano il Paese d’origine di Sophie, la Francia, e le destinazioni di esplorazione dell’ESA: la Terra, la Luna e Marte.

Il nome εpsilon, quinta lettera greca e quinta stella più luminosa della costellazione del Leone, segue anche la tradizione francese di dare alle missioni spaziali umane il nome di corpi celesti. È anche un omaggio ai cinque astronauti di carriera della classe 2022 dell’ESA. Tre linee emergono dalla “i” dell’εpsilon, disegnando la coda di una stella cadente, un promemoria poetico che i sogni ci mantengono in vita. Alla base della toppa si trova una forma blu arrotondata, che rappresenta la superficie terrestre e le sue bellezze naturali: montagne, foreste e paesaggi che Sophie ama esplorare. Serve a ricordare la nostra motivazione per i voli spaziali: esplorare, imparare e tornare con questa conoscenza a beneficio della vita sulla Terra.

Questa patch invita ognuno di noi ad accogliere il potenziale delle nostre azioni più piccole, che si propagano all’esterno, toccando i cuori e ispirando le anime. Nel corso della sua missione εpsilon, Sophie eseguirà numerosi esperimenti scientifici, molti dei quali europei, condurrà ricerche mediche, supporterà l’osservazione della Terra e contribuirà alle operazioni e alla manutenzione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.