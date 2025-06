Escursionista disperso nel Bellunese: ricerche in corso

MeteoWeb

Sono in corso le ricerche di un escursionista non rientrato ieri da una camminata in Val Pramper, nel Bellunese- La segnalazione è arrivata dai familiari, che non riuscivano a contattarlo, ai quali il sessantenne veneziano aveva lasciato detto di voler seguire un itinerario nella zona di Malga Pramper. La sua auto è stata rinvenuta parcheggiata all’imbocco della vallata con un biglietto che ne annunciava il rientro per le 14. Sul posto stanno operando le squadre del Soccorso Alpino della Val di Zoldo e limitrofe, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno effettuato alle prime luci una perlustrazione dall’alto con l’elicottero dell’Air Service Center. È poi intervenuto l’elicottero della Guardia di Finanza dotato di Imsi Catcher per la rilevazione degli apparecchi telefonici.