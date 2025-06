Escursionista disperso nel Lecchese: trovato morto

MeteoWeb

Trovato il corpo di un escursionista disperso nella zona montana del comune di Crandola Valsassina (Lecco). I Vigili del Fuoco sono stati attivati per le ricerche quando l’uomo non è rientrato dall’escursione. Immediatamente è stata inviata una squadra di specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) dal comando provinciale di Lecco. In parallelo è stato attivato il Reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 150 e l’Ufficio Imsi Catcher della Direzione Regionale Lombardia. Grazie all’elaborazione dei dati sul dispositivo del disperso, gli specialisti Imsi Catcher hanno fornito indicazioni precise sull’ultima posizione rilevata dal telefono cellulare.

Il velivolo Drago 150, dotato della tecnologia necessaria per la triangolazione del segnale, ha raggiunto la zona indicata e, in pochi minuti, ha individuato la posizione del dispositivo. Due aerosoccorritori sono stati verricellati sul posto, dove purtroppo hanno rinvenuto il corpo privo di vita dell’escursionista.

L’operazione è stata svolta in stretta sinergia con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le operazioni di recupero del corpo sono tuttora in corso.