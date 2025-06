Escursionista olandese disperso in Piemonte, ricerche in corso

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sta cercando un escursionista olandese disperso in Val Soana, sul versante Sud del Gran Paradiso. L’uomo, impegnato in un trekking lungo la Grande Traversata delle Alpi, è scomparso dal 18 giugno. L’ultimo contatto certo è stato al rifugio Bruno Piazza, poi ha proseguito da Piamprato verso il rifugio Dondena, dove però non è mai arrivato. La famiglia ha lanciato l’allarme il 21 giugno. I tecnici hanno individuato un possibile segnale del cellulare nella zona a monte di Campiglia Soana. Il contatto con la rete telefonica si è interrotto poco dopo la mezzanotte del 19 giugno. Le squadre stanno ora perlustrando l’area indicata dai segnali rilevati.