Escursionista inciampa sul sentiero e precipita: incidente mortale sul Monte Biaina

Tragedia sulle montagne del Trentino: un uomo di 55 anni di Arco ha perso la vita sulla Cresta del Monte Biaina, nell’Alto Garda, mentre era impegnato in un’escursione insieme ad un compagno. I due si trovavano ad una quota di 1.350 metri quando il 55enne è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio boschivo per svariati metri e precipitando in un secondo momento sulle rocce sottostanti. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 12 da parte del compagno che si trovava insieme a lui e che non riusciva più a vedere né a mettersi in contatto telefonico con l’amico.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione al Campo Sportivo Benacense. Sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione e i Vigili del Fuoco di Riva del Garda. L’elicottero ha sbarcato a monte, nel punto dove si trovava il compagno, il tecnico di elisoccorso, a cui è stata indicata la direzione della caduta e che si è dunque calato per un centinaio di metri, fino ad individuare l’uomo. Per coadiuvare le operazioni, due soccorritori della Stazione Riva del Garda sono stati imbarcati sul velivolo, che ha raggiunto il target, calato sul posto con il verricello l’equipe sanitaria e i due operatori. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’uomo, la cui salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita a Riva del Garda.