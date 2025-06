Escursionista precipita sul Monte Elefante nel Reatino: recuperato dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Recuperato e trasportato in ospedale un escursionista precipitato per alcune centinaia di metri lungo una cresta esposta tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, nel gruppo montuoso del Terminillo, in provincia di Rieti. L’uomo stava percorrendo l’itinerario insieme a un compagno che ha allertato i soccorsi. Sul posto l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, medico e infermiere del 118. Contestualmente, sono state attivate una squadra di terra del Soccorso alpino Lazio e una del Soccorso alpino della guardia di finanza. L’escursionista, politraumatizzato, è stato raggiunto, stabilizzato e posizionato in barella grazie a manovre tecniche condotte dal personale specializzato. È stato poi recuperato con il verricello dall’elicottero e trasportato al policlinico Gemelli di Roma. Terminate le operazioni di recupero, le squadre di terra hanno accompagnato in sicurezza l’altro escursionista fino alla sua auto. Sul posto anche i vigili del fuoco.