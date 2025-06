Escursionista scivola sul Gran Sasso: paura per una 30enne, soccorsa in elicottero

MeteoWeb

Questa mattina, una donna di 30 anni originaria di Latina è stata protagonista di un incidente mentre percorreva il sentiero estivo della via delle Creste, sul Corno Grande del Gran Sasso. Durante la fase di discesa, l’escursionista è scivolata per circa cento metri lungo un tratto ancora innevato, finendo la sua caduta contro alcune formazioni rocciose. La giovane, dotata dell’equipaggiamento adeguato per l’escursione, ha perso l’equilibrio su un tratto scivoloso del terreno. Fortunatamente, l’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Aquila, con a bordo un medico e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Una volta raggiunta, i soccorritori hanno verificato che le sue condizioni erano complessivamente buone, nonostante una sospetta lussazione a un polso. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata caricata a bordo dell’elicottero e trasportata all’ospedale dell’Aquila per accertamenti e cure.