Escursionista scomparso nel Biellese: ricerche anche in elicottero

MeteoWeb

Continuano le ricerche di Luca Gerbino, 60enne di Cavallirio, in provincia di Novara, domiciliato a Gattinara, nel Vercellese. Da domenica 25 maggio, quando si è incamminato per un’escursione in Valle Cervo, in provincia di Biella, di lui si sono perse le tracce. I soccorritori, dopo aver battuto al tappeto tutto il versante biellese, da ieri si sono spostati in Valsesia, ponendo il campo base a Rassa. Impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Varallo, il nucleo elicotteri del Piemonte, il nucleo dei Cinofili proveniente dal Comando di Savona e il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) interfacciati sull’ U.C.L. (Unità di Comando Locale) in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna e i Volontari del Soccorso Alpino.

A indirizzare le ricerche nell’area valsesiana era stato un avvistamento nella zona dell’Alpe Toso. Ma per ora dell’escursionista non ci sono tracce.