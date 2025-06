Calabria, escursionisti in difficoltà sul Sentiero dell’Inglese: malori per il grande caldo

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria – Distaccamento di Melito di Porto Salvo – è intervenuta nella zona impervia di San Fantino, per soccorrere due escursionisti in difficoltà lungo il noto “Sentiero dell’Inglese”. I due escursionisti, partiti in mattinata dal borgo di Pentedattilo per percorrere il sentiero, hanno accusato malori dovuti alla prolungata esposizione al sole e alle elevate temperature, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Dopo circa tre ore di ricerche in un’area impervia, i Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare uno dei due escursionisti, il quale ha fornito indicazioni utili per raggiungere il compagno, rimasto indietro a causa di un forte stato di spossatezza e con evidenti sintomi di disidratazione.

Una volta localizzato, il secondo escursionista è stato raggiunto e soccorso sul posto. I Vigili del Fuoco hanno prestato le prime cure e successivamente hanno accompagnato entrambi a bordo dei propri mezzi fino a una zona sicura, dove ad attenderli vi era personale sanitario del SUEM 118 per l’assistenza medica necessaria. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato attivamente anche alcuni volontari dotati di fuoristrada ed i Carabinieri della Stazione di Bagaladi (RC), dimostrando un prezioso supporto operativo. L’intervento si è concluso con successo e i due escursionisti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, in condizioni non gravi.