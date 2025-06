Esplosione in appartamento a Torino: un morto e 5 feriti | FOTO

MeteoWeb

Nella notte un’esplosione ha colpito una mansarda in via Nizza 389 a Torino, provocando un vasto incendio che ha coinvolto anche altri appartamenti dello stabile. L’intervento dei vigili del fuoco, con 8 squadre, ha permesso di domare le fiamme, ma il bilancio è grave: una persona è morta e cinque sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Un ragazzo di 12 anni ha riportato ustioni sul 30% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita. Una bambina di 6 anni, sebbene in buone condizioni, è rimasta in osservazione nello stesso ospedale. I 3 adulti coinvolti sono stati portati al CTO: 2 uomini con ferite lievi e una donna già dimessa. L’esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il crollo del tetto dell’edificio e danni a due appartamenti oltre alla mansarda. Una persona inizialmente dispersa è poi risultata assente al momento dell’accaduto. I calcinacci caduti dall’edificio hanno anche danneggiato alcune auto parcheggiate in strada. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’esplosione e verificando l’agibilità dell’edificio. L’evento ha generato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere.