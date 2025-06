Esplosione devastante in Azerbaigian, panico a Baku: soccorsi sul posto | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta esplosione ha scosso oggi uno studio nel centro di Baku, capitale dell’Azerbaigian, generando il panico tra i residenti e richiedendo un rapido intervento da parte di squadre di soccorso e ambulanze. Il boato si è verificato nella zona dedicata agli effetti pirotecnici dello studio Jafar Jabbarli Azerbaijanfilm, uno dei principali centri di produzione cinematografica del Paese. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata da attrezzature utilizzate durante le riprese, ma la dinamica resta ancora da chiarire.

Sul posto si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni, ben visibile anche a chilometri di distanza. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o feriti. Molti residenti, inizialmente confusi dalla potenza del suono, hanno riferito di aver pensato a dei fuochi d’artificio. Tuttavia, il singolo, assordante scoppio è stato rapidamente seguito da un bagliore intenso, segno evidente delle fiamme divampate nello studio.

Alcune fonti locali non confermate riferiscono che l’esplosione possa essere avvenuta nello stabilimento “Alov” del Ministero dell’Industria della Difesa azero, collegato ad attività produttive sensibili. Tuttavia, queste informazioni non sono state ancora ufficialmente confermate dalle autorità. Le indagini sono in corso e le autorità azere stanno cercando di fare chiarezza sull’origine e sulle conseguenze dell’incidente. Nel frattempo, le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area continuano senza sosta.