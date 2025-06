Esplosione di nubi nottilucenti nei cieli europei, da Parigi alla Polonia | FOTO

MeteoWeb

Un raro e affascinante fenomeno atmosferico ha illuminato i cieli d’Europa nelle prime ore del mattino di ieri, 24 giugno: una straordinaria apparizione di nubi nottilucenti è stata osservata da diversi Paesi, con segnalazioni particolarmente vivide provenienti da Parigi, dai Paesi Bassi, dalla Germania e dalla Polonia. I testimoni hanno descritto un intreccio di onde luminose e cangianti, visibili anche a latitudini insolitamente basse per questo tipo di evento.

Secondo quanto riportato da vari osservatori, le nubi sono apparse come delicate increspature argentee nel cielo dell’alba, brillando intensamente sopra l’orizzonte. La loro intensità e l’estensione geografica rendono questo episodio uno dei più spettacolari degli ultimi anni.

Cosa sono le nubi nottilucenti?

Le nubi nottilucenti (in inglese noctilucent clouds, o NLC) sono un fenomeno atmosferico raro che si verifica nella mesosfera, a circa 80-85 km di altitudine, molto più in alto rispetto alle nubi convenzionali. Queste nubi si formano quando minuscole particelle di polvere, spesso di origine meteoritica, fungono da nuclei di condensazione per il vapore acqueo presente nella mesosfera. Quando le temperature raggiungono valori estremamente bassi – fino a -130 °C – il vapore si congela attorno a queste particelle, formando cristalli di ghiaccio che riflettono la luce solare.

Le NLC sono visibili soltanto in particolari condizioni: poco dopo il tramonto o poco prima dell’alba, quando il Sole è sotto l’orizzonte e illumina queste nubi dall’alto, mentre il resto del cielo è già buio. La loro comparsa è più comune nei mesi estivi delle alte latitudini, ma eventi come quello del 24 giugno, visibili anche su Parigi, indicano un’apparizione insolita verso Sud.

Oltre a essere spettacolari, queste nubi sono oggetto di studio scientifico per comprendere meglio i cambiamenti nella composizione e temperatura dell’atmosfera superiore, oltre che l’impatto delle particelle meteoritiche sulla nostra atmosfera.