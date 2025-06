Esseco Industrial guida la svolta elettrica nei trasporti chimici: a Verona il primo progetto italiano di e-mobility per materie prime e produzione

MeteoWeb

La trazione elettrica si afferma nei trasporti industriali del comparto chimico. È stata presentata a Verona, presso la sede di MAN Truck & Bus, la prima progettualità logistica di e-mobility che interessa le materie prime e le produzioni chimiche. Protagonista Esseco Industrial, divisione industriale di Esseco Group, che offre prodotti e servizi per l’industria chimica organica e inorganica, specializzata in zolfo derivati e cloro-alcali. Si tratta del primo esempio concreto di trasporto elettrico in Italia per questa tipologia di prodotti che coinvolgerà le imprese Esseco a San Martino di Trecate (NO) e Altair Chemical a Pieve Vergonte (VB) e Saline di Volterra (PI). Attraverso una analisi tecnico-economica, è stato possibile valutare quali tratte potessero essere compatibili con il trasporto in elettrico, integrandole all’interno del progetto di logistica intermodale di Esseco Industrial.

“Portare il trasporto elettrico nel settore chimico, tradizionalmente ritenuto ‘hard to abate’, non è solamente una sfida tecnica bensì rappresenta un vero cambio di paradigma – dichiara l’ing. Roberto Vagheggi, General Manager di Esseco Industrial – Siamo da sempre attenti alla sostenibilità ambientale e abbiamo messo in atto una serie di investimenti che ci permettono oggi di poter contare sul 65% di energia CO2 free e su più del 50% da fonti rinnovabili, grazie ad idroelettrico, fotovoltaico e vapore di processo. I nostri storici e fidati fornitori, che hanno colto la nostra sfida sulla transizione nel trasporto merci, ne potranno beneficiare attraverso colonnine di ricarica che installeremo nei nostri stabilimenti, garantendo così per tutti una sostenibilità energetica ma anche economica alla sfida che stiamo affrontando”.

Saranno, infatti, le società Germani Trasporti e Autotrasporti Burchianti, attraverso gli e-truck MAN, a garantire il servizio di trasporto elettrico per le aziende di Esseco Industrial. In Toscana, le tratte riguarderanno da Saline di Volterra ai porti di Livorno e Piombino, in Piemonte i trasporti intercompany tra i due stabilimenti di Pieve Vergonte (VB) e San Martino di Trecate (NO), verso gli hub intermodali di Busto Arsizio (VA) e Segrate (MI) in Lombardia e verso clienti e fornitori nel raggio di 80 km dalle sedi industriali.

“La sfida futura – conclude Vagheggi (Esseco Industrial) – è quella di implementare il nostro progetto di e-mobility con nuove tratte che possano completare il lavoro di abbattimento delle emissioni portato avanti dalle nostre società anche sul lato trasporti. L’ICCT (International Council on Clean Trasportation) stima che, grazie all’energia green, i trasporti elettrici su gomma riescano a garantire il 92% in meno di emissioni rispetto al diesel”.