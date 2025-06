Etna, in corso esplosioni al Cratere di Sud/Est: nube eruttiva verso Nord

MeteoWeb

L’INGV-Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalla notte, dalle 01:30 circa, si osserva un’attività esplosiva al Cratere di Sud/Est dell’Etna. Il modello previsionale indica che un’eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe verso Nord. La presenza della copertura nuvolosa limita l’osservazione dei dettagli dell’attività in corso.

Alle ore 23 circa di ieri, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato una tendenza all’incremento, pur se con andamento oscillante. Tale tendenza è risultata molto più evidente a partire dalle 4 di oggi e alle 04:40 i valori d’ampiezza hanno raggiunto un livello alto, spiega l’INGV. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico, per motivi tecnici, al momento non è affidabile, viene precisato. L’ultima localizzazione affidabile poneva il centroide nell’area del cratere di Sud/Est. Anche la localizzazione degli eventi infrasonici è affetta da problemi tecnici, ma al momento è possibile, in ogni caso, osservare un incremento del numero di eventi infrasonici caratterizzati da una modesta ampiezza e presumibilmente localizzati al Cratere di Sud/Est. I dati della stazione dilatometrica DRUV e i dati disponibili della rete GNSS permanente non mostrano variazioni significative.