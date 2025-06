Etna, la fase eruttiva perde energia: continua una debole emissione di cenere

MeteoWeb

È in calo il tremore vulcanico dell’Etna, che adesso si attesta su valori bassi. È quanto emerge dal monitoraggio strumentale sul vulcano attivo più alto d’Europa eseguito dall’INGV-Osservatorio Etneo di Catania. Il tremore segnala la quantità di energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico. E al calo di quei valori si accompagna anche quello dell’attività eruttiva. Continua una debole emissione di cenere, come affermato nell’emissione di un bollettino VONA per l’aviazione di colore arancione mentre l’attività esplosiva sta diminuendo.