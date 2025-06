Etna, guide vulcanologiche: “i turisti erano a distanza di sicurezza”

MeteoWeb

Le Guide Vulcanologiche Etna Nord hanno risposto alle polemiche che le hanno chiamate in causa per aver condotto ieri sul vulcano i turisti sebbene fosse in corso un parossismo. “Desideriamo rassicurare tutti coloro che sono stati con noi, e che lo saranno sull’attenzione e la responsabilità con cui operiamo ogni giorno sul vulcano. Sappiamo che durante le fasi esplosive, specie su crateri attivi come il Sud/Est, possono verificarsi fenomeni improvvisi come cedimenti o colate piroclastiche. Per questo abbiamo valutato in tempo reale la situazione e adottato tutte le misure necessarie. I nostri gruppi si trovavano a distanza di sicurezza, in punti ideali per osservare l’evento in tranquillità, sempre sotto la guida di personale esperto. Alcune immagini possono impressionare, ma spesso la prospettiva inganna, e la reazione emotiva è naturale. Il nostro compito è proteggere e guidare con professionalità. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa giornata indimenticabile: l’Etna si è fatta sentire, e noi l’abbiamo ascoltata in sicurezza“, hanno scritto le Guide in un post su Facebook.