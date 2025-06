Etna in eruzione, aggiornamento INGV: “forti e continue esplosioni” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha fornito un nuovo aggiornamento alle 11:03 relativo all’eruzione dell’Etna in corso. “Nel corso delle ultime ore, l’attività eruttiva segnalata nel comunicato delle ore 04:14 è proseguita con esplosioni stromboliane di intensità crescente che, al momento, sono di forte intensità e quasi continue. Nelle scorse ore è stata segnalata la ricaduta di poca cenere fine in località Piano Vetore. L’attività alimenta un piccolo trabocco lavico dal bordo meridionale del Cratere di Sud/Est e una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Il modello previsionale indica che una nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Ovest-Sud/Ovest“, si legge nella nota.

Dal punto di vista sismico “i valori dell’ampiezza del tremore sono attualmente elevati con tendenza ad ulteriore aumento. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del Cratere di Sud/Est ad una quota di circa 2800 m sopra il livello del mare. L’attività infrasonica risulta elevata sia per quanto riguarda il tasso di accadimento che per l’energia degli eventi che sono localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est.

Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, dalle 03:50 si osserva una variazione di strain alla stazione DRUV di circa 25 nanostrain. Le altre reti di monitoraggio delle deformazioni non mostrano variazioni significative“.

Inoltre, una potente esplosione laterale è stata segnalata sull’Etna, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo (gallery in alto e video di seguito).