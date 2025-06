L’Etna non riposa mai: spettacolari sbuffi al tramonto, tra fuoco e fumo | FOTO

MeteoWeb

Ancora una volta, l’Etna si fa sentire. E lo fa al calar del sole, quando le sue emissioni assumono colori incandescenti che sembrano fuochi d’artificio naturali. Le immagini scattate questa sera mostrano chiaramente una scia di fumo che si alza dal cratere, trasportata dai venti. In alcune zone, soprattutto nelle ore precedenti il tramonto, il riflesso della luce ha colorato il cielo di arancio e oro, dando vita a uno scenario mozzafiato, ma che potrebbe preludere a nuova attività. Solo fumo, per ora, ma chi abita alle pendici del vulcano lo sa bene: questi episodi possono essere il preludio a nuove attività. La popolazione guarda il cielo con cautela, ammirando un fenomeno tanto affascinante quanto potenzialmente insidioso. Per ora, è il momento della bellezza. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Antonella Infanta.