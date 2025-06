A Roma l’evento sulla nuova legge Brambilla: magistrati, avvocati e forze dell’ordine a confronto sui reati contro gli animali

MeteoWeb

Domani, martedì 1 luglio, in occasione dell’entrata in vigore della legge Brambilla sui reati contro gli animali, si terrà a Roma, a palazzo Theodoli-Bianchelli, un evento di approfondimento dal titolo “La legge Brambilla sui reati contro gli animali: che cosa cambia – Il punto di vista dei magistrati, degli avvocati, dell’accademia, delle forze dell’ordine”. Parteciperanno – oltre all’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente di LEIDAA e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente, e autrice del provvedimento – il dottor Valerio De Gioia, magistrato presso il Tribunale di Roma e consulente di commissione, l’avvocato Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale di Roma, il professor avvocato Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale e direttore del Dipartimento di diritto penale dell’Università “La Sapienza” di Roma e importanti rappresentanti delle forze dell’ordine. Appuntamento nella sala al IV piano del palazzo, in via del corso 380 (ingresso da piazza del Parlamento), dalle ore 10,30 alle 11,30.