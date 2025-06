FEMA nella bufera: il nuovo capo ignorava l’esistenza della stagione degli uragani

MeteoWeb

Sconcerto e preoccupazione tra i vertici della FEMA, la protezione civile statunitense, dopo che il nuovo direttore, David Richardson, avrebbe dichiarato di non sapere dell’esistenza di una stagione degli uragani negli Stati Uniti. La notizia, riportata da Reuters e confermata da fonti interne, ha fatto rapidamente il giro dei media.

La stagione, iniziata ufficialmente domenica, durerà fino a novembre e, secondo la NOAA, porterà almeno 10 uragani di categoria maggiore. Sebbene un portavoce del Dipartimento della Sicurezza interna abbia affermato che Richardson stava scherzando, alcune fonti descrivono un clima interno teso e poco preparato.

Richardson, ex marine e docente universitario, è stato nominato a maggio. Ha promesso di centralizzare la gestione dell’agenzia, dichiarando: “Io e soltanto io parlerò a nome della FEMA”.

Le polemiche esplodono in un contesto già critico: tagli ai servizi, mancanza di piani d’emergenza e assenza di aiuti a Stati del Sud recentemente colpiti da inondazioni. Il presidente Trump ha ribadito che saranno gli Stati, non il governo federale, a gestire per primi le emergenze.