Feroce ondata di maltempo in Croazia: venti da uragano in Istria, 7 feriti

Ieri una violenta tempesta di vento ha investito la penisola istriana, in Croazia, con raffiche che hanno raggiunto i 150 km/h (circa 41 m/s), provocando danni ingenti e ferendo 7 persone. L’evento si è concentrato intorno alle 17, colpendo in particolare Pula, Rovinj, Poreč, Vrsar e Stoja. I danni sono stati particolarmente gravi a Rovinj, dove 6 persone sono rimaste ferite, principalmente a causa di detriti sollevati dal vento, come rami spezzati e tegole. Alberi sradicati, auto distrutte, tetti danneggiati e strade bloccate sono stati segnalati in tutte le località colpite. I campeggi nelle zone di Vrsar e Stoja hanno subito danni considerevoli, mettendo in difficoltà turisti e residenti.

Il picco massimo di vento è stato registrato al faro di Sveti Ivan, con una raffica di 41 m/s. L’evento è stato classificato come IF1 sulla scala Fujita internazionale. Le autorità locali sono intervenute prontamente per liberare le strade e assistere i feriti. Le operazioni di ripristino, viste le estese conseguenze, continueranno per diversi giorni.