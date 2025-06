Festa della Repubblica Italiana: cosa accadde il 2 giugno 1946 e cosa si festeggia oggi

MeteoWeb

Oggi l’Italia si ferma per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza che ogni anno, il 2 giugno, commemora uno dei momenti più significativi e democratici della storia del Paese. Cosa accadde esattamente in quel lontano 2 giugno 1946 e qual è il significato profondo di questa giornata per gli italiani di oggi?

Festa della Repubblica Italiana: cosa accadde il 2 giugno 1946

Settantanove anni fa, l’Italia, reduce dalla devastazione della II Guerra Mondiale e dalla caduta del regime fascista, si trovò di fronte a una scelta cruciale: mantenere la monarchia, che aveva retto il Paese per quasi un secolo con la dinastia Savoia, o abbracciare la forma repubblicana. Fu indetto un referendum istituzionale, il primo a suffragio universale in Italia, che vide milioni di cittadini, per la prima volta incluse anche le donne, recarsi alle urne.

Il 2 e 3 giugno 1946, in un clima di grande partecipazione e speranza, gli italiani votarono. I risultati, annunciati il 10 giugno, sancirono la vittoria della Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.232 a favore della monarchia. Questo esito segnò la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per l’Italia, proiettandola verso un futuro democratico e repubblicano. Il 18 giugno 1946, la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana.

Contemporaneamente al referendum, si votò anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente, l’organo incaricato di redigere la nuova Costituzione italiana. Questa doppia consultazione popolare rappresentò un atto di straordinaria importanza, ponendo le basi per la democrazia su cui si fonda ancora oggi la nostra nazione.

Cosa si festeggia il 2 giugno?

Oggi, il 2 giugno, non si festeggia solo l’anniversario di quel voto storico, ma si celebra la nascita della Repubblica, i suoi valori fondanti e la Costituzione che ne è scaturita. È una giornata per riflettere sull’importanza della democrazia, della sovranità popolare e dei diritti e doveri dei cittadini.

Le celebrazioni principali si svolgono a Roma, dove il Presidente della Repubblica, le più alte cariche dello Stato e le forze armate prendono parte alla tradizionale parata militare lungo i Fori Imperiali. La giornata inizia con l’omaggio del Presidente della Repubblica all’Altare della Patria, con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto. Successivamente, la parata vede sfilare reparti di tutte le Forze Armate, di Polizia e dei corpi civili dello Stato, a testimonianza dell’unità e della coesione nazionale.

In molte città italiane, vengono organizzate cerimonie civili, eventi culturali e concerti per celebrare la ricorrenza e promuovere i valori di pace, libertà e giustizia su cui è stata edificata la Repubblica. Le bandiere tricolori sventolano sui palazzi pubblici e privati, ricordando a tutti il senso di appartenenza e l’identità nazionale.

La Festa della Repubblica è, dunque, un momento di memoria e di celebrazione, un’occasione per rinnovare l’impegno verso i principi democratici e per guardare al futuro con la consapevolezza delle radici su cui poggia l’Italia contemporanea. È la festa di tutti gli italiani, uniti nel ricordo di un giorno che ha cambiato per sempre il volto del nostro Paese.