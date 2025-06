Festa del Sacrificio, “solo in Italia sgozzati oltre 5mila animali”

MeteoWeb

“È iniziata la mattanza degli agnelli, capre, montoni ed altri animali che in queste ore e durante la giornata di domani verranno uccisi attraverso lo sgozzamento e lasciati morire tra atroci sofferenze e senza alcun intervento di stordimento. Infatti le comunità musulmane celebrano domani la Festa del Sacrificio dove avviene questa mattanza in particolare di ovini e caprini che secondo i dati degli scorsi anni in Italia interesserà almeno 5.000 animali senza contare quelli sgozzati in questi giorni nei macelli la cui carne è venuta nelle macellerie HALAL che si trovano su tutto il territorio italiano“. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA con un breve comunicato: “Premesso che noi siamo contrari ad ogni macellazione rituale sia quella degli agnelli per le Pasque cristiane ed Ebrea sia soprattutto alle macellazioni di ogni giorno che solo in Italia vedono morire milioni di animali per soddisfare le esigenze del palato degli umani, ma non possiamo sottolineare come questa ricorrenza sia per noi animalisti uno scandalo infatti qui l’uccisione dell’animale avviene per dissanguamento con tutti gli effetti ed il dolore che provoca all’animale sgozzato. Dal nostro punto di vista e senza voler offendere nessuno crediamo che sia grave ed anacronistico che nel 2025 esistano ancora queste forme violente di tortura di animali tollerate anzi approvate dalla legge italiana“.